Iguatu-Acopiara: Estrada enfrenta problemas com mato

Desta vez são usuários da estrada que liga Iguatu ao município de Acopiara que reclamam do mato que está tomando conta das margens. Na segunda-feira desta semana os usuários ligaram para a nossa Redação a fim de reclamar da situação. A queixa está baseada nos trechos em que o mato praticamente invadiu as margens prejudicando a visibilidade dos motoristas. “Digam aí no jornal que é preciso roçar o mato porque do jeito que está é perigoso acontecer um acidente”, protestou Nataniel Gonçalves Pereira, 45, motorista que trafega semanalmente pelo trecho.

O manifesto foi motivado pela reportagem publicada neste periódico na semana passada abordando o assunto. A matéria também registrou as reclamações de usuários da estrada Iguatu/Jucás e do trecho Jucás/Antonina do Norte que enfrentam problemas com mato cobrindo as margens e as placas de sinalização, como também a falta de conservação do asfalto, principalmente no trecho de Jucás ao município de Antonina.

De Iguatu ao município de Acopiara, a distância é de 37 quilômetros. Em quase todo o trecho há problemas com o mato invadindo as margens. O problema fica ainda mais acentuado por causa das placas de sinalização. Em alguns locais já não é mais possível visualizar. Por conta disto os motoristas estão tendo dificuldades em trafegar, principalmente quem não conhece a estrada. “É mais complicado à noite, você simplesmente não vê as placas de sinalização, elas são o guia para o motorista saber quais são os locais que precisam de mais atenção”, disse o comerciante Valdeci Nogueira dos Reis, 48. Foi ele quem a reportagem encontrou na tarde de ontem no referido trecho.

Buracos na Perimetral

Ficou ainda mais crítica a situação da Avenida Perimetral com os buracos que surgiram depois que uma equipe de operários da empresa terceirizada contratada pelo DER - Departamento de Edificação de Rodovias, do Governo do Estado, fez uma espécie de limpeza ao redor de cada abertura. A impressão é que após esse serviço fosse passada a camada asfáltica, o que não aconteceu. O pior é que os buracos ficaram maiores e estão gerando transtornos mais ainda para quem trafega por ali. Além da buraqueira, a avenida, por onde passa a rodovia CE-060, está com todo asfalto comprometido. Em muitos locais o material está todo se soltando da base e há muitos pontos de infiltração d’água. Recentemente o DER usou a mesma empresa terceirizada para fazer o conserto, mas os problemas com os buracos voltaram e agora com um número bem maior.

DER

A nossa reportagem ligou para o escritório da 9ª residência do DER, em Iguatu, para falar sobre as reclamações. Falamos com o encarregado pelo escritório, José Bezerra Neto. Sobre o roço do mato ele informou que somente quando os tratores com roçadeiras mecânicas que estão operando na Região de Ipaumirim retornarem para Iguatu, será possível fazê-lo. Neto disse que no trecho entre Iguatu e Acopiara, o roço já foi feito este ano. Mas segundo ele, por conta da quadra invernosa o mato cresce rápido. Sobre os buracos reclamados na Avenida Perimetral, ele informou que a empresa terceirizada contratada pelo órgão já foi acionada para concluir os serviços. De acordo com Neto, a empresa está com a equipe trabalhando em outra Região. “Assim que a equipe voltar o serviço será feito. Nós já estamos sabendo deste conserto”, disse.