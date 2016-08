Mototaxistas comemoram dia da categoria com festa pelas ruas da cidade

Foi um longo caminho, oito anos, até que fosse aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, no dia 29 de julho de 2009, a lei que regulamentou e reconheceu a profissão de mototaxista e motoboy, no País. Desde então, tem surgido pelo Brasil afora, várias iniciativas de caráter institucional com o objetivo de abrir espaços para este segmento de prestação de serviços, uma atividade que se expandiu pelas cidades de médio e pequeno porte, e hoje se tornou de extrema necessidade na locomoção de pessoas entre os mais diversos pontos dos municípios do País.

No município de Iguatu, essa atividade chegou no ano de 1996, através do empresário Ricardo Pinho, que instalou o primeiro posto de mototáxi, que foi batizado pelo nome de Laranjinhas (uso de colete alaranjado), uma forma, segundo ele, de destacar os profissionais dos demais motoqueiros da cidade.

Desse dia em diante foram 14 anos de muito esforço, trabalho e muito progresso. A profissão passou a ser valorizada pela população, ao ponto de passar a existir a necessidade da criação de uma associação, que hoje já conta com aproximadamente 400 sócios. Ao todo, em torno de 1000 profissionais obtêm o sustento de suas famílias através de suas motocicletas, no município de Iguatu.

Na última segunda-feira, 24 de maio, dia escolhido para prestigiar a categoria, foi realizada programação. No início da manhã mototaxistas saíram às ruas do município em carreata e em seguida se deslocaram para a Praça da Bandeira, onde aconteceram várias apresentações musicais, sorteios de brindes - capacetes, coletes - e ainda foi oferecido, por uma loja do ramo de motocicletas, um teste drive com várias motos. O evento foi idealizado pelo vereador Aderilo Filho e pelo presidente do sindicato dos mototaxistas, Ivanildo Gomes, com o apoio de empresas locais e da Prefeitura de Iguatu, através da Secretaria de Trânsito e Cidadania.

Para Aderilo, presente ao evento, homenagear a categoria reitera o compromisso em favor das boas práticas do bem comum, cujo foco é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, através de uma reorganização urbana, além da geração de emprego e renda. “É uma atividade que emprega dezenas de pessoas, sem exigir grandes requisitos prévios nem grandes investimentos. Sinto que todos os profissionais mototaxistas merecem o nosso respeito, pois estão sempre a nos ajudar, trabalhando na chuva, no sol, doentes ou saudáveis, mas sempre estão prontos quando requisitados, daí essa pequena homenagem que fizemos nesse grandioso dia”, disse Aderilo.