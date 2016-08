Barreira dos Constantinos Associação elege nova diretoria

Num clima de muita amizade e confraternização, foi empossada na noite da quinta-feira, 27, a nova diretoria da Associação de Moradores do sítio Barreira dos Constantinos, na zona rural deste município. Além da solenidade de posse, os moradores foram recepcionados com show musical de Cícero Benício e uma apresentação de dança realizada por grupo de estudantes da localidade. Na ocasião foi servido um jantar em comemoração ao Dia das Mães. Estiveram presentes o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Aderilo Alcântara, Sebastião Alves de Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o padre Lázaro Luzno. Raimundo Barbosa da Silva foi eleito por aclamação popular como novo presidente.

Dubinha, como é conhecido Raimundo Barbosa, irá dirigir a associação por dois anos. Em seu pronunciamento falou da alegria em poder assumir a presidência de uma associação que, segundo ele, foi tão bem dirigida por Lindovan Oliveira, e que tanto benefícios foram conseguidos para a comunidade. De acordo com Dubinha, a missão é árdua, mas que junto com a diretoria vão continuar unindo forças e trazendo mais benefícios para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Uma das lutas da associação é conseguir a iluminação pública para a rodovia que dá acesso à localidade, pois devido à escuridão os moradores e transeuntes que passam pela via estão à mercê da violência.

Aderilo Alcântara mostrou alegria de estar no meio dos moradores. “Estando aqui com vocês me sinto em casa, pois conheço todos aqui, um por um, não importa para mim a política neste momento e sim a amizade que tenho verdadeira com vocês. Estamos aqui não é de hoje. Essa é uma luta de muitos anos que temos em busca da melhoria da qualidade de vida de todos vocês. Nesse momento parabenizo a nova diretoria empossando esses membros que mostram verdadeiramente a representação de cada um de vocês moradores”, disse.

Lindovan de Oliveira e Sebastião Alves também falaram do exemplo de boa convivência de comunidade que é o sítio Barreira dos Constantinos. Padre Lázaro, pároco da igreja matriz de Senhora Sant’Anna, parabenizou aos eleitos, assim como estendeu os votos de felicidades a todos os presentes, abençoando e levando palavras de fé pedindo que todos busquem viver de acordo com os princípios de Deus, para que a comunidade continue sendo exemplo de boa vizinhança.