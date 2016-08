Ednaldo Lavor assume prefeitura

O dia 26 de maio de 2010 entra para a história política de Iguatu como uma data em que o município mais um prefeito assumiu o destino administrativo local. Devido à viagem do prefeito Agenor Neto para a Europa e do seu vice-prefeito João Alencar que devido a problemas particulares teve que se ausentar de Iguatu, o presidente da Câmara Municipal de Iguatu, Ednaldo Lavor, assumiu provisoriamente a chefia do poder executivo.

A passagem de comando aconteceu no Gabinete da Prefeitura Municipal de Iguatu e foi acompanhada pelos vereadores Jarim, Ronald Bezerra, Marciano da Rodoviária, Rubenildo Cadeira, além dos secretários municipais Joab Soares, Louro da Barra, João Lázaro, Diana Mendonça, Izaura Gomes, Benildes Uchoa, Valdeci Ferreira e Bandeira Júnior. Também marcaram presença a chefe de gabinete Regiane Braz e o seu marido Demir Amorim.

Durante a solenidade, vários dos presentes manifestaram apoio ao prefeito em exercício. “É sem dúvidas um momento importante na vida política de Iguatu e do próprio Ednaldo Lavor, um jovem futurista que caminha com humildade e acompanha os passos de Agenor Neto na luta pelo bem do seu povo. Desejamos muita sorte neste período como prefeito em exercício e que esta experiência possa lhe oferecer bons momentos. Que Deus o guie e com isto o Ednaldo Lavor começa a se preparar para comandar o destino do Alencar e até de Iguatu”, afirmou Benildes Uchoa.

Louro da Barra destacou que a humildade é a maior qualidade do jovem prefeito em exercício. “O seu jeito de ser, tratando a todos com muita atenção, como vereador, como presidente da Câmara Municipal ou como empresário, é uma marca importante do Ednaldo Lavor. A humildade e a lealdade ao nosso povo, acompanhando os passos de Agenor Neto é que o fizeram hoje estar ocupando o cargo de prefeito em exercício de Iguatu. Parabéns Ednaldo Lavor pelo sucesso. E isto é só o começo”, disse o secretário de Agricultura.

Jarim parabenizou o prefeito em exercício pelo caminho que percorre na política de Iguatu. “O Ednaldo Lavor possui uma história onde desde jovem luta pelo bem-estar do seu povo. Foi como mensageiro da Vila Estrada, presidente de associação, vereador, presidente da Câmara Municipal e agora como prefeito em exercício. O mesmo possui características de um grande líder que é a humildade, competência e o poder de unir todos ao seu redor pelo bem de Iguatu. Ao acompanhar os passos de Agenor Neto, ele aparece como um dos grandes nomes da política iguatuense. Parabéns, jovem alencarino, pelo trabalho realizado e que a partir de hoje está definitivamente na história de Iguatu”, afirmou o verdureiro.

O secretário Executivo de Iguatu, João Lázaro, destacou que Ednaldo Lavor é um nome que possui o apoio de muitos da administração. “Sempre observo as ações de Ednaldo Lavor, que na Câmara Municipal consegue unir todos os vereadores. E com a humildade e a lealdade ao nosso prefeito Agenor Neto está conseguindo um espaço que jamais o mesmo poderia imaginar. Só temos que lhe desejar toda sorte e que possa dar neste período a continuidade no trabalho do maior prefeito da história da nossa cidade, que é o Agenor Neto”, afirmou.

Ednaldo Lavor falou sobre o momento importante na sua vida. “Primeiro agradeço a Deus por este momento, em seguida ao meu prefeito Agenor Neto e ao vice João Alencar pela confiança na minha pessoa e em seguida a todos que nos acompanharam neste processo. Serão apenas alguns dias que estarão marcados na minha alma, e tenho uma grande responsabilidade que é dar continuidade ao trabalho do maior prefeito da história do nosso município e para isto preciso de cada um dos meus irmãos de Iguatu e desta equipe que apóia as ações do bem e travam uma luta pelo bem estar de cada cidadão. Quero neste período fazer com que a cada instante possamos acompanhar ainda mais as ações que o nosso prefeito realizou, está realizando e que fará nos próximos dias. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe neste momento da minha vida”.